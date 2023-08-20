أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند بالمنزل

يعد بسكويت جوز الهند من الحلويات اللذيذة والمغذية للأطفال ولجميع أفراد الأسرة، لما يحتويه جوز الهند من فوائد لا تعد ولا تحصى. فهو يحسن وظائف المخ ويقوي الذاكرة، ويحافظ على صحة القلب، تعزيز المناعة، الوقاية من ، ويمنح الطاقة ،وعلاج الأنيميا (فقر الدم)، خفض خطر الإصابة بالسرطان، الوقاية من مشاكل الهضم، ومغذي وله العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم لذا سوف نقوم بطريقة عمل البسكويت بجوز الهند، وإليكم الخطوات .

طريقه عمل بسكويت جوز الهند :



المقادير:

كيلو من الدقيق الأبيض.

عدد 4 بيض .

ربع كيلو من السمنة أو الزبدة .

ربع كيلو من السكر البودر.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ربع كوب من اللبن

ربع كوب من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من ريحة جوز الهند.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ:



في وعاء كبير وعميق نضع السمنة وبواسطة المضرب اليدوي السلك نقوم بخفق السمن جيدا حتى يتغير لونها.

نضيف السكر البودر بالتدريج مع السمن ونستمر بالخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس السكر مع السمنة ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بإضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا مع الإستمرار في الخفق.

ثم نضيف الحليب مع إضافة رائحة جوز الهند مع الإستمرار بالخفق الجيد.

نقوم بإضافة البيكنج بودر على الدقيق ونضيف إليهم جوز الهند ويتم مزجهم جيدا قبل الخفق.

نضيف الدقيق بجوز الهند بالتدريج إلى خليط السمن والبيض مع التقليب.

ثم نضيف الزيت ونلم عجينة بسكويت جوز الهند بواسطة اليد حتى تتجانس المكونات.

نترك عجينة بسكويت جوز الهند لمدة عشر دقائق لترتاح قليلا.

تقسم عجينة البسكويت إلى أجزاء لسهولة وضعها في الماكينة الخاصة بتشكيل البسكويت.

نقوم بتركيب شكل التشكيل في الماكينة حسب الرغبة ونضع جزء من عجينة البسكويت.

نحضر صينية لخبز بسكويت جوز الهند ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.

نضع البسكويت في صواني الخبز مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة وأخرى.

ندخل بسكويت جوز الهند إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة خمسة عشر دقيقة.

نترك بسكويت جوز الهند في صواني الخبز حتى يبرد تماما.