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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السياحة: مصر تقدم فرص كبيرة للاستثمار بالمجال

صدى البلد

أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، أن مصر تقدم فرص كبيرة للاستثمار، وخاصة في مجال السياحة، داعية شركاء المهنة الأجانب لمواصلة العمل مع شركائهم المصريين في تقديم خدمات مميزة للسائحين. 
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم /الأحد/، في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان، الذي تمتلكه أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية. 
وأوضحت غادة شلبي، في كلمتها، أن الفنادق العائمة تعزز إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار التي تهدف إلى زيادة السياحة الوافدة لمصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ من خلال المساهمة في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، مضيفة أنها تمثل إضافة لمنتج السياحة الثقافية الذي يعتبر من المنتجات السياحية الرئيسية في مصر باعتباره نشاطًا سياحيًا مميزًا وتنافسيًا للمقصد المصري يجذب شريحة كبيرة من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
كما ألقت الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في السياحة المصرية هذا العام، التي تمثلت في زيادة عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم على أهمية المقصد السياحي المصري، وما يتميز به من منتجات وأنماط سياحية لا سيما في مجال السياحة الثقافية، مؤكدًا على رغبة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بالمقصد السياحي المصري بحوالي ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث إن الشركة تعتزم تشغيل فندقين جديدين العام القادم.
وخلال مراسم افتتاح الفندق العائم، قامت نائب الوزير بمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات مع الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم لزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة بالمقصد السياحي المصري. 
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، محمد عامر، أن هذا الفندق العائم يعد الفندق الرابع للشركة المالكة والثاني الذي يقدم رحلات السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان بطاقة فندقية 41 كابينة، ويوفر خدمات متميزة لنزلائه حيث حصلت الشركة على المركز الأول في الرحلات البحرية على مستوى العالم لما تقدمه من خدمات سياحية ذات جودة.

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