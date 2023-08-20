العقد.. إليسا تطرح أحدث أغنياتها عبر يوتيوب | فيديو

طرحت الفنانة إليسا عبر يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة “العقد”، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

أغنية “العقد”، تدور كلماتها حول الخطبة وطبيعة العلاقات المتضادة، وفتاة تحاول التخلص من خطيبها لعدة شعورها بالسعادة معه، وهي أول تعاون بين أيمن بهجت قمر، وإليسا.

وشنت الفنانة إليسا هجوما على وزير الثقافة اللبناني، وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمي توتير، بسبب منعه فيلم باربي.

وقالت اليسا: انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد على الإنترنت وعلى نتفليكس احسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان.. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا أن اللي بيخاف على قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم.

وكان قد أصدر وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى قرارًا بمنع عرض فيلم باربي في لبنان حيث وجه كتابا الى الأمن العام اللبناني، ووزير الداخلية، لإتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض فيلم "باربي" في لبنان.