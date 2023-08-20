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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملاتها التفتيشية..سلامة الغذاء بالغربية تضبط نصف طن رنجة غير صالحة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

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قامت هيئة سلامه الغذاء بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب ۱۵۵۰۵۰۲۸۳۶ و ٠١٥٥٠٥٠٢۸۳۷ "أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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