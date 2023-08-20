سفيرة البحرين بالقاهرة تشيد بكتاب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

التقت السفيرة فوزية بنت عيد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، حيث أهداها نسخة من كتابه: (على الخير والمحبة نلتقي).

وأشادت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل بجهود وإسهامات السفير خليل الذوادي في المجال الدبلوماسي الإعلامي والصحفي والأدبي وما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال العمل العربي المشترك.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تلقيت بكل سرور إهداء من سعادة الأخ السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية إصداره الأول بعنوان: (على الخير والمحبة نلتقي) الجامع لمقالاته التي سطرها بأسلوبه السردي، المتميز، والشيق، لدعم الثقافة والوطنية".