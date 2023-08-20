إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 تاجر مخدرات ثروتهم 200 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11شخص لعدد "6 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



