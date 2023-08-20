كانت ميتة.. والدة بائعة المترو: الدكتور جمال شعبان السبب في عودة ابنتي للحياة..فيديو

علق فراج فتحي، والد الطفلة حبيبة، الشهيرة بـ"بائعة المترو"، على نجاح عملية القلب المفتوح التي أجراها لها الدكتور جمال شعبان منذ أيام في معهد القلب الخاص به.

وقال فراج فتحي، والد الطفلة حبيبة، الشهيرة بـ"بائعة المترو"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "حالة بنتي كانت تعتبر ميته، وكل الأطباء قالوا هي إزاي عايشه لحد دلوقتي".

وأضاف: "ظروفي كانت لا تسمح أني أعملها العملية، لأني أنا بشتغل جنايني"، موضحا: "ناس تواصلوا مع الدكتور جمال شعبان، ولما شافها على النت لم يقصر في أي شيء، وقال هاتوا ونعمل ليها اللازم، عمل لها العملية، والدكتور جمال شعبان عمل فوق المفروض يتعمل".

وأشار فراج فتحي، والد الطفلة حبيبة، الشهيرة بـ"بائعة المترو"،: "الدكتور جمال شعبان السبب في عودة ابنتي للحياة وكانت حالتها متأخرة للغاية".