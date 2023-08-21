«احجز فتوتك».. تفاصيل إطلاق خدمة الحصول على الفتاوى والآراء الشرعية

كشف الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تفاصيل إطلاق خدمة "احجز فتوتك" للحصول على الفتاوى والآراء الشرعية تيسيرا على المواطنين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أصبحنا حاليا في عصر الرقمنة، ودار الإفتاء تستخدم تكنولوجيا الرقمنة؛ للتيسير على المتابعين لخدماتها".

وأضاف أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مهتم جدا بأمر التيسير على المتابعين؛ للحصول على الفتوى من أيسر طريق، مشيرا إلى أن لدينا هدفا، وهو الوصول بالفتوى الصحيحة والفهم لصحيح الدين، لكل الجمهور، ولأكبر شريحة ممكنة.

وتابع: "هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم"، لافتا: "أقول للجمهور الباب مفتوح لكم على مدار الأسبوع لكن إذا لم يكن ميعادك غير مناسب؛ فعليك الدخول على البوابة الإلكترونية فى خدمة "حجز المواعيد" ويكتب بياناتك فى سرية تامة، والحجز يكون يوم الاثنين والأربعاء ولكل يوم 8 ساعات".

وأضاف: "الساعة الواحدة نستقبل فيها ضيفين ممن قاموا بالحجز وفى اليوم الواحد نستقبل 16 حالة من الحاجزين، ونعطيه نصف ساعة يطرح سؤاله ويحصل على الجواب"، موضحا: "تهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة".

وأكد: "تتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه"، موضحا: "للوصول لخدمة الحجز المسبَّق، يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، ويتم الدخول إلى خدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية".

