برلمان

وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار

المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شدد المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي .

و قال العوضي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.

و لفت  العوضي إلى، أن وجو الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.

و أشار إلى  أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.

المستشار أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ سرقة التيار الكهربائي العقوبات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

