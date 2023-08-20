أحمد حجازي يحسم حقيقة فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

نشر أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة ومنتخب مصر، صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر أحمد حجازي في الصورة، من عودته لتدريبات اتحاد جدة، ومواصلة التأهيل منفردا.

وبحسب تقارير صحفية: اتحاد جدة لن ينتظر أحمد حجازي حتى تمام تعافيه من الإصابة التي ألمت به، وقرر التعاقد مع مدافع جديد قادر على سد فجوة غياب المدافع صاحب الـ32 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ لتسجيله ضمن قائمة الفريق، وخروج حجازي بشكل رسمي؛ بسبب الإصابة.

ودخل اتحاد جدة في مفاوضات مع عدد من المدافعين، من أجل ضم تدعيمات جديدة على مستوى مركز قلب الدفاع، ويعد السعودي عبد الإله العمري، الأقرب لتدعيم دفاع العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض غياب أحمد حجازي، بالتزامن مع ارتباط اسم الأخير بالرحيل والعودة إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.