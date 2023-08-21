بدء تنفيذ فعاليات المرحلة  الثالثة من حمل بلدي أمانة  في سيناء



نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 4000من السيدات والرجال والأطفال،بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد، بعدد 2500زيارة.



وقد شملت فعاليات الحملة قرى :السيبل -المساعيد – زارع الخير -السكاسكه – حي دريم لاند – الساحه الشعبية – وسط البلد -ابوصقل الشهداء – الروضه -قريه 6اكتوبر – رمانه – حي العماير الشيخ زويد-العكور -المقاطعه -التومه نخل -الريسان

وقالت إحسان داوود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء أن الحملة تهدف الى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

الواعظات:

وقد شارك في الحملة،رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين في الجلسات والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وقد بدأت المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" فى 6أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.