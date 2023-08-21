بعد هجوم أوكراني.. فرض قيود على حركة الطيران في موسكو

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن السلطات فرضت قيودًا على حركة الطيران في العاصمة موسكو شملت مطار دوموديدوفو.

كما أعلنت سلطات مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وحسب ما ذكرته سلطات المطار، جاء ذلك لأسباب خارجة عن سيطرة المطار ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن اعتراضها طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو، ما أدى إلى تحطمها.

وحسب وكالة "تاس" الروسبة، أضافت الوزارة أنه لم تقع أي إصابات.