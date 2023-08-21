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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بسيناء يبحث خطة عمل أمانة المجالس المحلية مع الأمانة المركزية

اجتماع أمانة المجالس
اجتماع أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بسيناء

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء، برئاسة خالد عبدالعاطي اجتماعًا تنظيميا موسعًا مع أعضاء الامانة المركزية محمد فريد، و رنا محمد سعد ، عن طريق  خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث الشأن التنظيمي وخطة عمل وأنشطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة.

 

تناول الاجتماع،  عدداً من الموضوعات بشأن أنشطة وفعاليات أمانة المجالس المحلية خلال الفترة القادمة، وبحث عدد من الفعاليات المقترحة ومتابعة تشكيلات الأمانة على مستوي المحافظه،  بالإضافة لشرح مفصل للمجالس المحلية وتوصيات الحوار الوطني أثناء الجلسة الختامية فيما يخص المحليات.

 

 

خطة العمل:

 

وأكد خالد عبدالعاطي أمين شئون المجالس المحلية، خلال الاجتماع أن الأمانة ستتحرك خلال الفترة القادمة بشكل مكثف بهدف لقاء أعضاء أمانات المجالس المحلية باقسام المحافظة ، وذلك للتشاور مع الشباب حول خطة العمل المطروحة بكل قسم، والبدء في تأهيل شباب الاقسام المختلفة على المحليات ودورها ومهامها .

 

وأكد الحضور من أعضاء هيئة مكتب أمانة المجالس المحلية بالمحافظة وأعضاء الأمانة المركزية ،على العمل المستمر وتعزيز تواجد الأمانة وتأثيرها في الشارع من خلال رصد مشكلات المحليات والعمل على حلها.

 

حضر الاجتماع الذي  عقد بمقر قسم رابع العريش ، طارق عرفات أمين قسم رابع ،وممدوح رفاعي أمين قسم أول، ورضا عروج أمين السياحة والآثار بهيئة مكتب المحافظة، وعمرو شعبان امين تنظيم قسم رابع العريش والمهندس صابر ابو زيد الامين المساعد للقسم.
بالاضافة إلى أحمد عزام، وهيثم سليمان الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة  لأمانة المجالس المحلية، وامناء الامانة بالاقسام المختلفة.
 

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