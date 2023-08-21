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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلة الأزهر تحتفي بالهجرة النبوية ضمن عدد شهر صفر

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد (صَفَر) لعام 1445هـ من مجلة الأزهر الشريف التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، وهو العدد الثاني للعام السابع والتسعين من عُمْر المجلة.

مجلة الأزهر تحتفي بالهجرة النبوية ضمن عدد شهر صفر

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ المجلة في عددها الجديد تضمُّ مجموعة من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي، في أبواب المجلة التي تحتوي على: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(تراثيَّات)، و(قضايا التجديد)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(في محراب العربيَّة)، و(السِّيرة والتاريخ)، و(مِن أعلام الفكر الإسلامي)، وركنَي الوافدين والواعظات.

وأضاف عيَّاد أنَّ من بين أبواب المجلة كذلك باب (ندوة الشهر)، وباب (مِن نوادر المخطوطات بمكتبة الأزهر الشريف) الذي يعمل على استخراج مكنونات المخطوطات بالمكتبة ونوادرها؛ لتكون زادًا للباحثين من طلَّاب الدراسات العليا ومرحلتَي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب باب (موضوعات متنوِّعة) الذي يضمُّ: (استفتاءات القرَّاء)، و(بين المجلة والقارئ)، و(أنباء الأزهر)، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين: الإنجليزي، والفرنسي.

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وبيَّن الأمين العام أنَّ من أبرز المقالات التي حواها هذا العدد: افتتاحيةً بعنوان: (مِن آثار الهجرة.. التخطيط وصدق التوكل)، ومقالًا في تفسير سورة (النساء) للإمام محمد عبده، و مقالًا بعنوان: (القصد والعفاف) للشيخ محمد الغزالي، بالإضافة إلى عدَّة مقالات للدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، والدكتور عبَّاس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم من العلماء الأجلَّاء.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّه صدر مع المجلة هديتان ملحقتان بالعدد؛ هما: كتاب (تاريخ الهجرة  النبوية وبَدء الإسلام) لفضيلة الشيخ محمود علي الببلاوي، وكتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) للأستاذ عبَّاس محمود العقَّاد.

الأزهر مجلة الأزهر الشريف مجمع البحوث الاسلامية الهجرة النبوية عدد شهر صفر

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