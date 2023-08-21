هدوء في امتحانات القرآن والحديث لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في هدوء وانتظام ودون أي حالات غش.

ويؤدي اليوم الاثنين، طلاب القسمين العلمي والأدبي، الامتحان في مادتي القرآن الكريم ومادة الحديث، حيث انتهى الطلاب من امتحان القرآن الكريم في الفترة الصباحية والتي بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.

ويبدأ الآن طلاب القسمين العلمي والأدبي في امتحان مادة الحديث، والتي تبدأ من الحادية عشر والنصف صباحا، وتنتهي في الواحدة والنصف ظهرا.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.