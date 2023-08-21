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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مضحكتش من زمان كده .. محمد دياب يشيد بفيلم العميل صفر

العميل صفر
العميل صفر

أشاد المخرج والمؤلف محمد دياب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بفيلم العميل صفر، والذي يقوم ببطولته أكرم حسني . 

وقال محمد دياب : مضحكتش من زمان علي فيلم زي العميل صفر . أكرم حسني مسخره و كل الممثلين هايلين، و الفيلم كل عناصره ممتازه. تحيه لكل صناعه ، اللي عايز يتبسط لازم يشوفه.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

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تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

كشف محمد دياب، المخرج المصري المقيم بالولايات المتحدة ومخرج فيلم مارفل الشهير Moon Knight، عن مشاركته في فعاليات قمة صوت مصر 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باي البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان “Egypt Forever Forward” ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والعالمي، من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم.

 

العميل صفر Moon Knight إسماعيل فرغلي أسماء أبو اليزيد الهيئة المصرية العامة اكرم حسني

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