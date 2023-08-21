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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 26 تعديا على الأراضي زراعية وأملاك الدولة

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.


وتمكنت الوحدات المحلية بحي شرق وقرى مراكز القوصية و أبنوب والفتح والبداري وصدفا من تنفيذ ٢٦ حالة ازالة فورية لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص حيث تم ازاله شده خشبيه للدور الثالث العلوى بشارع المشتل بالوليدية بحي شرق ، وإزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية (حالة تعدي بحوض توفيق ببني ادريس عباره عن فك شده خشبيه على مساحه ١٣٠ م ، وفك شده خشبية لأعمده الدور الأرضي على مساحه ١٣٠ م كما تم إزالة حالتين بحوض الجناين عباره عن ردم حفر قواعد على مساحه ١٢٠ م ، وفك شده خشبيه على مساحه ١٠٠ م ، وتم إزالة حالة بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة ١٨٠ م) ، كما تم تنفيذ 3 حالات بمركز صدفا (حالتي إزالة فورية لتعدى على اراضى زراعية بقرية الشناينة والبربا ، وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت).

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وفي مركز ابنوب فقد تم تنفيذ 8 حالات تعدي حيث تم ازالة ( تعدى على أرض زراعية بقرية الحمام ، وردم قواعد في المهد ل 2 حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الجيارة والخبازين ومصادرة المعدات)، كما تم ردم قواعد في المهد ل 2 حالة  تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية وسوالم أبنوب  وإزالة لحالة لسملات بحوض الصباغية ، و  2 حالة جزئية لمنازل قائمة) فضلاً عن إزالة لمبنى من البلوك خارج الخيز العمراني بقرية العتمانية بمركز البداري ، وإزالة تعدى في المهد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري.


وتم تنفيذ حالتي إزالة بمركز الفتح ( ازالة مخالفة لأعمدة الدور الثاني علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر ، و تنفيذ إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بحوض شعيرة بقرية المعصرة) وذلك حملات حملات ازالات بهذه المراكز بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق و اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،  ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الاشغالات والتنظيم والزراعة ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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