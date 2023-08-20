أسيوط.. ضبط 52 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء و1848زجاجة زيت تموينى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الحملات التموينية المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء أسفرت عن ضبط 52 طن قمح قبل بيعهم فى السوق السوداء بمراكز الفتح والغنايم وديروط وضبط 1848 زجاجة زيت تموينى محظور بيعها فى الأسواق داخل بعض المخازن بمراكز المحافظة ،ضمن حملات ملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بقصد الاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة مشددًا على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية .

وأشار المحافظ ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق .



وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية خلال الايام السابقة تحت قيادة ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري مدير إدارة مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز اسفرت عن ضبط سيارة محمله ب 10 طن اقماح في طريقها لبني سويف وفى مركز الغنايم تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 22 طن قمح بلدي متوجهة الي محافظة سوهاج لبيعها في السوق السوداء وفى مركز الفتح تم ضبط عدد اتنين سيارة محملتين 20 طن قمح بلدي متوجهتين للبيع في السوق السوداء وتم ضبط السيارات الثلاثة وتم توريد الاقماح الي صوامع عرب العوامر لافتا الى تشديد الرقابة علي مداخل ومخارج المحافظ لحظر نقل الاقماح المحلية خارج حدود المحافظة الا بتصريح رسمي ومعتمد من الجهات المعنية .



وتم ضبط مخزن توكيل سجائر غير مرخص بمدينة اسيوط بداخله 20 كرتونة سجائر باجمالي عدد 10000 علبه سجائر و في مركز ديروط تم ضبط احد المحلات بداخله عدد 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وفي القوصية تم ضبط احد تجار السوق السوداء قد قام بتجميع عدد 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم باجمالي وزن 1900 كجم بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها وفي ابنوب تم تحرر عدد 19 تقرير إثبات حالة لعدد من المخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، وفى مركز أبوتيج تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموين داخل احد المخازن الخاصة قبل بيعها فى السوق السوداء وتمثلت فى 5700 كجم سكر تمويني و 888 زجاجة زيت تمويني مرمر و 960 زجاجة زيت تمويني سارة و ضبط 10200 كيس مكرونة تمويني وضبط 350 كجم دقيق تمويني و 440 علبة سجائر مختلفة الأنواع ضمن حملات ضبط الأسواق والمخابز للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهليكن من الغش التجاري لافتا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".