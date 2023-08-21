تعرف حموضة المعدة بأنها زيادة في نسبة حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو الحمض الذي يلعب دوراً مع العصارة الهضميّة في تفتيت الموادّ الغذائية التي نتناولها إلى أجزاء صغيرة يسهل امتصاصها من قبل الجسم، ولكن يحدث أن تزيد نسبة هذا الحمض في المعدة ممّا يسبّب شعوراً بالحرقة في المعدة، وأحياناً شعوراً بالرغبة في القيء..





لذا نقدم لك فى هذا التقرير علاج حموضة المعدة بالأعشاب..





للتخلّص من حرقة المعدة فإنّه يمكن استخدام بعض العلاجات المنزليّة، وفيما يأتي نطرح بعضاً منها:





الريحان





يعتبر الريحان من أفضل العلاجات التي يمكن استخدامها للتخلص من حموضة المعدة في حال نتجت بسبب سوء الهضم؛ لأنه يرخي عضلات المعدة، ولاستخدامه اتّبع التالي:





ضع بعض أوراق الريحان في مقدار كوب من الماء الساخن.





اغلِ الأوراق مع الماء لخمس دقائق.





اشرب شاي الريحان مع العسل عقب كلّ وجبة طعام.





الكزبرة الخضراء





تفيد الكزبرة في تحسين عمليّة الهضم، وفي تنظيم إفراز أنزيمات الهضم في المعدة، وزيادة فعالية الكبد في أداء وظائفه، وذلك لاحتواءالكزبرة على اللينالول، والبورنويل، وللاستفادة من خصائص الكزبرة الطبية في التخلّص من حموضة المعدة، اتبّع التالي:





الكزبرة المطحونة بالحليب:





اطحن بعض أوراق الكزبرة لاستخراج عصارتها.





اخلط ملعقة من عصارة أوراق الكزبرة مع كوب من الحليب المخفوق.





تناول المزيج المحضّر بعد كل وجبة، أي من مرّتين إلى ثلاث مرات يومياً.





مغلي الكزبرة:





اغلِ بعض أوراق الكزبرة في مقدار كوب من الماء، لمدّة تتراوح بين خمس وثماني دقائق.





تناول مغليّ الكزبرة مع العسل من مرّتين إلى ثلاث مرّات بشكل يوميّ.





الكمّون





بيّنت الدراسات التي تناولت فوائد الكمّون أنّه يقلل من إفراز إنزيمات الهضم ممّا يقلل من الشعور بحموضة المعدة، وهناك طريقتانلاستخدامه، الأولى: تناول حبوب الكمون مباشرة للتخلّص من الحموضة فوراً، والثانية: غلي ملعقة من الكمون في كوب من الماء لمدّة تتراوحبين خمس وستّ دقائق، ثمّ شربها بعد أن تبرد.





اليانسون





لليانسون العديد من الفوائد الصحية على الجسم لا سيما للجهاز الهضمي، فهو يطرد الغازات، ويسهل الهضم، ويقلل من حموضة المعدة،وهناك عدّة طرق يمكن استخدام اليانسون فيها لتحقيق هذا الغرض كالآتي:





اطحن ملعقة من اليانسون، وضعها في كوب ماء، وتناوله ثلاث مرات يومياً.





اغلِ ملعقة من حبوب اليانسون في كوب من الماء لمدّة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق، ويمكن تحلية المشروب بالقليل من العسل، وتناولهعند الشعور بالحموضة أو الحرقة.





أوراق البسلة





تحتوي أوراق البسلة على عناصر تحسّن عمليّة الهضم، وتطرد الغازات، وتقلّل الحموضة، وللاستفادة من هذه الميّزات امضع خمس أو ستّورقات من أوراق البسلة بعد تناول كلّ وجبة.