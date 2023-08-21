عمرو رمزي يكشف سبب غيابه: المسرح جيم الممثل

قال الفنان عمرو رمزي، إن المسرح إختبار يومي ويحتاج إلى نوعية معينة من الأشخاص الذين لديهم قدرة على الحفظ سواء كان للأداء أو تركيبة الشخصية أو النص، و يحتاج أن يكون لدى الممثل سرعة بديهة ليتصرف من داخل الشخصية التي يؤديها، قائلا: "بنسميه جيم الممثل".

وأضاف "رمزي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه محدود في اختياراته للأعمال الفنية موضحا "بختار عشان الحاجة اللي بعملها تعيش لسنين"، ولكن هذا لا يمثل من غيابه 30%.

وكشف "رمزي"، حبه لبرنامج حيلهم بينهم بكل حلقاته، منوها إلى أن حلقة الفنانة هالة صدقي و سامو زين من أكثر الحلقات الذي لهم مكانة خاصة بقلبه، معقبا: "هالة صدقي هي اللي اشتغلتني".

غادل عادل بكت و مكملتش الحلقة

وأوضح أن الفنانة غاده عادل، بكت و لم تكمل تصوير حلقتها بالبرنامج، وأن طليقها مجدي الهواري كان متأمر معه على استفزازها.