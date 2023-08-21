ضمن أسبوع "أهل مصر".. متحف شرم الشيخ يستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية

استقبل متحف شرم الشيخ، صباح اليوم الاثنين، 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية في انطلاق مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

ويستمر المشروع حتى 28 أغسطس الحالي، حيث تستضيف الهيئة أطفال محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والشلاتين وحلايب وأبورماد من البحر الأحمر، ومطروح.

بدأت أولى الزيارات التثقيفية بتفقد أروقة المتحف الذي تضم جدرانه ملامح من الحياة فى مصر القديمة، وأهمية نهر النيل في حياة المصريين على مر العصور، وكذلك مراكب الشمس المسئولة عن نقل الملوك من عالم الدنيا للآخرة، وفي قاعة محاكاة المقبرة تعرف الأطفال على طقوس التحنيط لدى المصريين التي تتضمن الأواني الكانوبية وتماثيل الأوشابتي المسؤولة عن الخدمة في العالم الآخر، وتمثال أنوبيس، وحلي المومياوات زرقاء اللون تأثرًا بلون النيل والسماء.

وفي المساء يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ الأطفال لبدء فعاليات المشروع المتضمنة ورش فنية وثقافية وحرفية، وعدة ورش مختلفة في فنون الأداء.

يشار إلى أن مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة الذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واعٍ يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.