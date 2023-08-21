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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تعلن مصرع 114 شخصًا وفقد 850 آخرين في كارثة هاواي

هاواي
هاواي

قال عمدة جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية، ريتشارد بيسن، اليوم الإثنين، إن حرائق الغابات في هاواي أودت بحياة 114 شخصًا وفقد 850 آخرون.

وأوضح بيسن، أنه “تم التعرف على 27 فقط من أصل 114 قتيلا، ويعتبر 850 شخصا آخرين في عداد المفقودين”.

قال بيسن في مقطع فيديو نُشر على منصة “فيسبوك” "هناك أيضًا شيء إيجابي في هذا الرقم لأنه عندما بدأنا عملية البحث والإنقاذ كان هناك أكثر من 2000 شخص على القائمة".

وفي وقت سابق، انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، لورين بوبيرت، أنشطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قضى وقتًا على الشاطئ وسط الحرائق المميتة في هاواي، وسعيه للحصول على أموال لأوكرانيا.

أكثر من ألف شخص مفقودين في هاواي الأمريكية بسبب الحرائق

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وكتب لورين بوبيرت، عبر “تويتر”، “في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ اندلاع أعنف الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة، أمضى جو بايدن 60 ساعة في شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، وقضى عطلة نهاية أسبوع أخرى في كامب ديفيد”.

وأضافت: “واستأجر منزلاً على بحيرة تاهو لمدة أسبوع كامل، وطلب 24 مليار دولار أخرى مقابل أوكرانيا”.

مأوى ولاية هاواي الأمريكية حرائق الغابات

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