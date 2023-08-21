48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

‏أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات فى الإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان .

مما يستلزم الغلق الكلى مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الإتجاهين ، وذلك فى مدة زمنية (48 ساعة) إعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 .

‏ومن جانبها ، تقوم الادارة العامة للمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .