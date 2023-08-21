قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم التفاوض على تسوية مع روسيا سيؤدي إلى تفجير الوضع في كييف ويؤدي إلى الإطاحة بالسلطات الحالية.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "إذا لم يرغبوا في رؤية روسيا على طاولة المفاوضات، فسيتم تدمير الجيش الأوكراني بالكامل”.

وتابع: “نتيجة لذلك، ستبدأ الاضطرابات الداخلية في أوكرانيا التي ستدمر حكومة زيلينسكي".

وأوضح ريتر أن “السلام بشروط كييف مستحيل، لأن الوضع في ساحة المعركة غير موات للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دائم إلا إذا تم استيفاء شروط موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سلطات كييف، بالتحالف مع الناتو، حربًا حقيقية مع روسيا.

وأوضح ريتر أن "كييف ولفيف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا أردوا شن حربًا حقيقية مع روسيا".

وحذر ألمانيا ودول غربية أخرى من إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “تورس” الألمانية.

وأضاف أن “إمدادات الأسلحة لن تغير ميزان القوى في الجبهة، لكنها ستؤدي إلى تصعيد الموقف”.