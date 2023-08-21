وفد عسكري إيراني يزور موسكو وسط الحرب في أوكرانيا

زار وفد عسكري إيراني روسيا، اليوم الإثنين، في تأكيد على تعميق العلاقات بين موسكو وطهران وسط حرب الكرملين ضد أوكرانيا.

استقبل قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف نظيره الإيراني العميد الجنرال كيومارس حيدري، إلى موسكو، حيث حضر كبار المسؤولين مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول خارج جدار الكرملين، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

جعلت براعة إيران في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ وعلاقاتها العدائية مع الغرب من طهران شريكًا أكثر جاذبية لموسكو بعد غزوها الشامل لأوكرانيا قبل حوالي 18 شهرًا.

قالت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، إن كبار المسؤولين العسكريين أجروا محادثات يوم الاثنين حول التعاون العسكري والجهود المبذولة لزيادة الاستعداد القتالي.

يعتبر الاتحاد الروسي إيران من الدول الرئيسية في الشرق الأوسط. وقال الجنرال ساليوكوف في بيان أصدرته الوزارة "إنها شريك استراتيجي لروسيا".

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيرنا، أن الجنرال حيدري قال إن القوات البرية لطهران مستعدة لزيادة التعاون العسكري مع روسيا، وأن الجانبين اتفقا على تعزيز وتقوية التعاون العسكري للقوات البرية.

وزار الجنرال الإيراني أيضًا معرض الجيش الروسي السنوي، الذي حضره مسؤولون إيرانيون آخرون في الأيام الأخيرة. وزار نائب قائد القوات المسلحة الإيرانية الحدث في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر. وأظهرت اللقطات أيضا سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، وهو يتوقف عند منصة إيران في المعرض.

ووصفت الولايات المتحدة إيران بأنها أكبر داعم عسكري دولي لروسيا وحذرت من تأثير تعميق التجارة العسكرية بين البلدين على أوكرانيا.

وجد تقرير صدر هذا الشهر عن Conflict Armament Research، وهي منظمة تتبع الأسلحة مقرها بريطانيا، أن روسيا بدأت بالفعل الإنتاج المحلي للطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي بدأت في استخدامها العام الماضي لشن هجمات في عمق أوكرانيا.