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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو جمعية الاقتصاد السعودي عن أهمية المشاركة في "بريكس": نسعى إلى إيجاد بدائل للنفط

قمة البريكس
قمة البريكس

قال فرحان حسن الشمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إنّ 40 دولة ستحضر قمة بريكس التي تبدأ فعالياتها غدا في جنوب أفريقيا، كما ستحضر جمعيات كثيرة، وهذا يعكس أهميتها ومجموعة بريكس.

وأضاف "الشمري"، في مداخلة ببرنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المجموعة تضم 40% من سكان العالم و30% من الجغرافيا، وهذا يمنحها أهمية، مشيرًا إلى أنها تشكل خيارا لنظام عالمي، حيث إن بعض التقارير تشير إلى أنه في عام 2050 ستتبلور قوة اقتصادية ثانية.

وتابع، أن مجموعة بريكس في تنافس غير مباشر مع الدول السبع وحققت تقدما مؤخرا، مشيرًا إلى أن انضمام مصر والسعودية والدول العربية أمر طيب، لافتًا إلى أن بلاده تعمل في إطار خطة 2030 وأساس هذه الخطة هو إيجاد بدائل للنفط.

وأوضح، أن هذه البدائل تعني منتجات وأسواق جديدة والحصول على تسهيلات أكثر واستثمارات أكبر، مؤكدًا أهمية دول مجموعة بريكس في هذا الصدد، كما أن روسيا هي الأولى في القمح ولديها غاز ونفط، اما الهند فهي الاولى في إنتاج الأرز ولديها تكنولوجيا الطاقة النظيفة، أما الصين فإن اقتصادها ضخم وتعتبر الأولى على العالم في الطاقة النظيفة.

بريكس الاقتصاد السعودي دينا سالم قناة القاهرة الإخبارية برنامج المراقب

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