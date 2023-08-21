اكتشاف عقار يقضي على السرطان دون جراحة

تمكن العلماء من اختراع عقار جديد يمكنه القضاء على عدة أنواع من السرطان دون الحاجة لإجراء العمليات الجراحية.

ووفقا لما جاء في ديلي ميل، فإن دواء السرطان الجديد أثبت فاعليته في علاج بعض أنواع سرطان الرئة وسرطان بطانة الرحم والمعدة والأمعاء والقولون.

ويتم إعطاء دواء السرطان الجديد للمريض مع العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي وحينها يدمر durvalumab السرطانات في الجزء السفلي من الأمعاء ما يلغي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وعادة ما يخضع نصف المرضى المصابين بهذا النوع من سرطان الأمعاء وسرطان المستقيم تقريبا لعملية جراحية تؤدي إلى فُغرة، جيب يجمع الفضلات خارج الجسم.

وقال الدكتور مارك سوندرز، استشاري الأورام السريرية بمستشفى كريستي في مانشستر وقائد البحث: يوجد عدد كبير من المرضى الذين لا يحتاجون الآن إلى الجراحة بفضل علاج السرطان الجديد وهو أمر واعد جدا.