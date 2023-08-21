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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تكسر سلسلة خسائر 4 أيام متواصلة مدفوعة بارتفاع قطاعي الطاقة والصحة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية ختام تعاملات الاثنين، بعد خسائر دامت أربعة أيام، بقيادة مكاسب قطاع الرعاية الصحية وخاصة  شركة الأدوية الدنمركية “نوفو نورديسك”.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، شهدت البورصات الأوروبية صعود أسهم شركات الطاقة والتعدين وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1% ليصل إلى مستوى 448 نقطة ،بعد صعوده 0.9% خلال التداولات. وكان قد أغلق عند أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة، وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.6% والتعدين 0.4 % لتقتفي أثر أسعار النفط الخام والمعادن.

وارتفع مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا 0.3% مدعوما بصعود أسهم شركة “نوفو نورديسك” بنحو 8% بعدما رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية، وانخفضت أسهم شركات العقارات اثنين2% لتقود التراجع بين مؤشرات القطاعات.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2%  محققاً مستوى 15603 نقطة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو (تموز).

وقفز مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.47% إلى مستوى 7198 نقطة، أما فوتسي البريطاني أغلق منخفضاً بنحو 0.06% إلى 7257 نقطة. 

الأسهم الأوروبية الرعاية الصحية شركة الأدوية البورصات الأوروبية شركات الطاقة

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