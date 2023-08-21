الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينظم دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأسبوع الجاري في مقره بمشيخة الأزهر الشريف دورة جديدة لتاهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - أندية الفتاة والمرأة - وزارة الشباب والرياضة، في إطار بروتوكول التعاون بينهما.

وشملت المحاضرات المتخصصة عددًا من محاور البرنامج التدريبي للتوعية الاسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الذي أعده نخبة متخصصة من علماء الدين والشريعة، والنفس والاجتماع، والطب والقانون.

وتضمنت المحاضرات:

أسس اختيار شريك الحياة.

أهمية بناء الأسرة في الإسلام.

الخطبة وأحكامها.

غلاء المهور وخطره على تأخر الزواج واستقرار الأسرة المصرية.

الحقوق والواجبات الزوجية.

وغيرها من الموضوعات.



وتميزت دورات تأهيل المقبلين على الزواج منذ بدايتها بالحضور الكثيف للمتدربين، وتفاعلهم الملحوظ مع المحاضرين.



وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الديني والنفسي والاجتماعي لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.



جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد افتتح دوراته لتأهيل المقبلين على الزواج منذ بدء برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عام 2018م، وعقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة التفكك الأسري، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية، استهدف خلالها ما يزيد على 6,5 مليون مواطن.



ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة.



ويتيح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لراغبي الاشتراك في الدورات التسجيل من خلال هاتف رقم: 19906، أو عبر التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي من هنا



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