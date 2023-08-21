"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

أوضحت الهيئة -في بيان اليوم الاثنين- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023، و/أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023، و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

ولفتت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت ستُعقد غدا /الثلاثاء/ بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، وتستهدف الوزارة زيادته إلى 6 شهور.

