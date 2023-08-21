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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تتحكم بالحرارة وتقيس نبضات القلب .. تعرف على تفاصيل أول بدلة فضاء مصرية

كلية علوم الملاحة
كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف

كشف عدد من خريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، تفاصيل نجاحهم في مشروع تخرج عبارة عن بدلة فضاء مصرية، ضمن مشروعات التخرج التى نفذها طلاب الكلية وأشرف عليها لجنة التقييم المكونة من أساتذة متخصصين فى المجال من داخل الكلية وخارجها.

قال الطالب حسام سعد محمد، خريج كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إنه برفقة 6 من زملائه اختاروا هذا المشروع كنوع من التحدى على قدرة طلاب الكلية على اختراع مثل ذلك المشروعات.

 

وذكر أنه تعامل مع بدلات فضاء حقيقية خلال مشاركته في أحد المنح، بوكالة الفضاء الأوروبية، المشروع يتمضن النظام الميكانيكي والنظام التكنولوجي، مضيفًا أن المشروع تضمن قياس درجات الحرارة ونبضات القلب، وسبل تخفيض ورفع درجات الحرارة حسب الحاجة، كما تضمن المشروع النسيج الخارجي والداخلي للبدلة.

وذكر أن المشروع عبارة عن نموذج لأول بدلة فضائية مصرية خارجة مركبة الفضاء، ويعد الأول من نوعة داخل كليات جمهورية مصر العربية والذى يهدف إلى تطوير البدلة الفضائية التى تستخدم خارج مركبة الفضاء.

فيما قالت عزة اليمني، خريجة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، إن كل زميل كان يعمل على تصميم معينم في بدلة الفضاء، بهدف الخروج بأفضل تصميم بناسب رواد الفضاء، مضيفة:"كنت مسئولة عن التحكم في البدلة من خلال نظام أوتوماتيكي، للتحكم في البدلة، سواء من خلال امتصاص الحرارة أـو رفع درجات الحرارة".

وأضافت أن البدلة التى تم تنفيذها تتكون من عدة مكونات تهدف إلى تطوير تلك الأنواع من البدل الفضائية التى تستخدم خارج مركبة الفضاء، مشيرا إلى أن البدلة المصرية التى تم تصنيعها تختلف عن البدلة الفضائية الأمريكية.

علوم الملاحة جامعة بنى سويف تكنولوجيا الفضاء جمهورية مصر العربية نظام أوتوماتيكي قياس درجات الحرارة نبضات القلب

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