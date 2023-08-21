سفير السعودية لدى مصر يستقبل وفدًا طلابيًا من جامعة بني سويف

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة السعودية في القاهرة اليوم، وفدًا طلابيًا من جامعة بني سويف، بحضور رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، وذلك في إطار التعاون القائم بين المملكة ومصر في مجال التعليم.

ورحب السفير في بداية اللقاء بالوفد الذي يضم الطلاب المتفوقين من كلية السياسة والاقتصاد، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واستعرض رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها الطموحة، مشيراً إلى أنه رغم حداثة الفترة الزمنية لانطلاقها إلا أن منجزاتها أصبحت بارزة في جميع مجالات التنمية دون استثناء وفق أسس عصرية واستشراف للمستقبل بكل تطوراته ومتغيراته بغية تحقيق الاستثمار الأمثل لمعطياته وفق أعلى المعايير.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين أن المواطن السعودي هو محور التنمية وأساسها، وقال :" إن منجزات الرؤية الماثلة للعيان هي بفضل من الله عز وجل ثم بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والإشراف الوثيق من عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بدوره أبدى رئيس جامعة بني سويف والحضور اهتمامهم بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الطموحة.

وفي ختام، اللقاء أجاب السفير نقلي على أسئلة الطلاب.

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