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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. مقتل رجل باكستاني في إقليم كشمير برصاص القوات الهندية |تفاصيل

إقليم كشمير
إقليم كشمير

أعلنت الشرطة في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير، اليوم الاثنين، إن القوات الهندية على الناحية الآخري قتلت مدنيا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.

وهذا الحادث يعد الثاني من نوعة منذ يونيو الماضي في إقليم كشمير المتنازع علية بين الهند وباكستان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رياض موجال مراقب الشرطة الباكستانية في منطقة كوتلي بكشمير، إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما قُتل بشكل غير مبرر برصاص القوات الهندية في أثناء قيامة بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليا الحدود بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر، لم يعلق الجانب الهندي على خبر وفاة الرجل الباكستاني برصاص القوات الهندية.

وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.

وقُتل شخصان في يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021. واعترفت الهند بالحادث لكنها قالت إن القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.

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