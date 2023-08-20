تصادم حافلتين.. ارتفاع عدد من لقوا مصرعم في باكستان إلى 20 شخصا

أفادت وسائل إعلان باكستانية، اليوم الأحد، أن 20 شخصا ألقوا مصرعهم و11 جريحا آخرين إثر اشتعال النيران بعد اصطدام حافلة بشاحنة صغيرة في باكستان.

واصطدمت حافلة بناقلة بنزين ، مما أدى إلى نشوب حريق أدى حتى الآن إلى مقتل 18 شخصًا.

ويعتقد أن بعض ضحايا الحادث ، الذي شهد اصطدام حافلة تقل 33 راكبا بخزان بنزين ، قد احترقوا بشكل يتعذر التعرف عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اشتعلت النيران على الفور في كلتا السيارتين المتورطتين في الحادث الذي وقع في باكستان ، مما أسفر عن مقتل السائقين على الفور في الجحيم الذي أعقب ذلك.

وانفجرت الحافلة التي كانت تقل العشرات من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى جزيرة العاصمة إسلام أباد في تصادمها مع ناقلة الوقود.