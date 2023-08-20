عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصادم حافلتين.. ارتفاع عدد من لقوا مصرعم في باكستان إلى 20 شخصا

باكستان
باكستان

أفادت وسائل إعلان باكستانية، اليوم الأحد، أن 20 شخصا ألقوا مصرعهم و11 جريحا آخرين إثر اشتعال النيران بعد اصطدام حافلة بشاحنة صغيرة في باكستان.

واصطدمت حافلة بناقلة بنزين ، مما أدى إلى نشوب حريق أدى حتى الآن إلى مقتل 18 شخصًا.

ويعتقد أن بعض ضحايا الحادث ، الذي شهد اصطدام حافلة تقل 33 راكبا بخزان بنزين ، قد احترقوا بشكل يتعذر التعرف عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اشتعلت النيران على الفور في كلتا السيارتين المتورطتين في الحادث الذي وقع في باكستان ، مما أسفر عن مقتل السائقين على الفور في الجحيم الذي أعقب ذلك.

وانفجرت الحافلة التي كانت تقل العشرات من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى جزيرة العاصمة إسلام أباد في تصادمها مع ناقلة الوقود.

مصرع 18 شخصا.. تفاصيل حادث تصادم شاحنة وقود بحافلة ركاب في باكستان

برلماني يثمن الرفض الحاسم من حكماء المسلمين والأزهر الشريف الاعتداء على كنائس باكستان

باكستان تصادم حافلتين في باكستان حوادث باكستان الحكومة الباكستانية إسلام آباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

عاشت بجوار جثة والدتها 3 أيام.. مأساة إنسانية لرضيعة هزت مدينة الغردقة

موضوعات متعلقة

تفحم 18 راكبا بعد اصطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

مصرع 18 شخصا.. تفاصيل حادث تصادم شاحنة وقود بحافلة ركاب في باكستان

برلماني يثمن الرفض الحاسم من حكماء المسلمين والأزهر الشريف الاعتداء على كنائس باكستان

باكستان.. توقيف نائب رئيس الوزراء السابق عمران خان

الإمارات تستنكر حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

وجّه نداءً عاجلًا لوأد الفتنة.. حكماء المسلمين: نرفض الاعتداء على كنائس باكستان

ترشيحاتنا

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

ما هو التسبيح الذي يجلب لك الرزق.. احرص على هذه الأذكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ