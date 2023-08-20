عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفحم 18 راكبا بعد اصطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

تفحم 18 راكب بعد
تفحم 18 راكب بعد صطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

اصطدمت حافلة بناقلة بنزين ، مما أدى إلى نشوب حريق أدى حتى الآن إلى مقتل 18 شخصًا. 

ويعتقد أن بعض ضحايا الحادث ، الذي شهد اصطدام حافلة تقل 33 راكبا بخزان بنزين ، قد احترقوا بشكل يتعذر التعرف عليه. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اشتعلت النيران على الفور في كلتا السيارتين المتورطتين في الحادث الذي وقع في باكستان ، مما أسفر عن مقتل السائقين على الفور في الجحيم الذي أعقب ذلك.

وانفجرت الحافلة التي كانت تقل العشرات من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى جزيرة العاصمة إسلام أباد في تصادمها مع ناقلة الوقود.

تفحم  18 راكب بعد صطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

ويعتقد ضباط التحقيق أن عربة البنزين كانت متوقفة على الكتف الصلب عندما اصطدمت الحافلة بها ، ومعها 18 جثة على الأقل منذ ذلك الحين انتشلت من تحت الحطام.

وذكرت صحيفة ذا صن ، أن البعض لم يتم تحديد هويته رسميًا بعد لأن البقايا متفحمة للغاية ولا يمكن تحديد هوية في الموقع.

و بدلاً من ذلك ، ستكون هناك حاجة لاختبار الحمض النووي لتأكيد هوياتهم ، مع وجود بعض الناجين من الحادث الآن في حالة حرجة بسبب الحروق المروعة التي تعرضوا لها.

حافلة ناقلة بنزين بنزين اصطدام حافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

مفيش كمامات ولا حظر.. متحور الخمسة جنيه من كورونا أكذوبة كبيرة

تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ