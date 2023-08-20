تفحم 18 راكبا بعد اصطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

اصطدمت حافلة بناقلة بنزين ، مما أدى إلى نشوب حريق أدى حتى الآن إلى مقتل 18 شخصًا.

ويعتقد أن بعض ضحايا الحادث ، الذي شهد اصطدام حافلة تقل 33 راكبا بخزان بنزين ، قد احترقوا بشكل يتعذر التعرف عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اشتعلت النيران على الفور في كلتا السيارتين المتورطتين في الحادث الذي وقع في باكستان ، مما أسفر عن مقتل السائقين على الفور في الجحيم الذي أعقب ذلك.

وانفجرت الحافلة التي كانت تقل العشرات من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى جزيرة العاصمة إسلام أباد في تصادمها مع ناقلة الوقود.

تفحم 18 راكب بعد صطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

ويعتقد ضباط التحقيق أن عربة البنزين كانت متوقفة على الكتف الصلب عندما اصطدمت الحافلة بها ، ومعها 18 جثة على الأقل منذ ذلك الحين انتشلت من تحت الحطام.

وذكرت صحيفة ذا صن ، أن البعض لم يتم تحديد هويته رسميًا بعد لأن البقايا متفحمة للغاية ولا يمكن تحديد هوية في الموقع.

و بدلاً من ذلك ، ستكون هناك حاجة لاختبار الحمض النووي لتأكيد هوياتهم ، مع وجود بعض الناجين من الحادث الآن في حالة حرجة بسبب الحروق المروعة التي تعرضوا لها.