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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان : الجمهور السعودي يشارك فى صنع أي نجم عربى

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن سعادته بنجاح حفله الأخير فى السعودية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم له بعد الحفل.

وقال محمد رمضان : رد فعل الجمهور السعودي كان متوقعا لأنه جمهور مساندني منذ البداية بشكل ملحوظ جدًا، وهو جمهور بيشارك في صنع أي نجم عربي بشكل كبير زي الجمهور المصري، وهو جمهور رئيسي وأساسي في صناعة أي نجم عربي، وببقى مبسوط لأنهم بيبقوا قدامي دايمًا مؤشر أنا ماشي صح ولا غلط، مبسوطين ولا محتاج إني أركز في أشياء تسعدهم أكتر.

واوضح محمد رمضان: أنا عملت تعاونات كانت مختلفة بشكر كبير زي تعاونات فرنسية زي أغنية يا حبيبي، وتقريبًا 5 أغانٍ تعاون عربي فرنسي، وتعاوني عربي يوناني وتعاونات مع أرمنيا وأمريكا، وكل دي مشاريع مختلفة وأنواع موسيقى مختلفة زي الهيب هوب زي الأمريكاني، وطبعًا اتمنى تقديم غنوة موجهة للجمهور الخليجي بشكل كبير، ويا رب ألاقي الأغنية اللي تجمع بين لوني والأغنية الخليجية.

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محمد رمضان

حفل غنائي ضخم نظمته شركة Benchmark للنجم search محمد رمضان في مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة وحضر الحفل الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دووم.

افتتح الحفل بالفقرة الأولى DJ و عازف الساكسفون ، واستمتع الحضور بتنوع الأغاني الأجنبية ، وتأهب الجمهور الكبير بدخول الفنان محمد رمضان على أغنية " حطينا الاساس " ،حيث تغنى بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " نمبر ون ، العبد لله السلطان ، أنا عايز البيضا، مافيا ، رايحين نسهر ، هارلي، يا حبيبي ، خمسة كل خميس ، إنساي " كما عبر الفنان search محمد رمضان لجمهوره " اول مرا أشوف جمهور صوته اقوى من الموسيقى ، إنتوا نمبر ون و إنتوا أكبر داعم ليا بيحسدوني عليكم " وألقى الجمهور هواتفهم المحمولة لمحمد رمضان حتى يلتقط معهم الصور السيلفي.  

وأعلن search محمد رمضان خلال الحفل عن صدور أغنية جديدة خلال الأيام القادمة باسم "عربي" وتم تصويرها في مدينة ميامي مع مغني الراب فيوتشر.

حفل محمد رمضان

الحفل ، شهد عددا كبيرا من الاستعراضات كما ظهر محمد رمضان بمجموعة من الأزياء المختلفة برفقة الفرقة الإستعراضية ، وحرص رمضان على تهنئة الجمهور السعودي بقوله " نبارك لنادي الهلال على اللاعب نيمار ، ونبارك لنادي الإتحاد على فوزه بالبرونزية " .

كما شكر search محمد رمضان  تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية و حماسهم المستمر على جميع الأغاني ، ووجه التحية للهيئة العامة للترفيه على إقامة الحفلات المستمرة وشكر خاص لمعالي المستشار تركي ال شيخ على إتاحة الفرصة للغناء للجمهور السعودي.

جدير بالذكر أن الحفل تم عرضه على منصة شاهد ونقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc مصر.

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