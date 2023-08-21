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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل كلية الملاحة ببني سويف يكشف تفاصيل مشروع تخرج لبدلة الفضاء المصرية

مشروع تخرج بدلة الفضاء
مشروع تخرج بدلة الفضاء

أكد الدكتور خالد يوسف وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أن مشروع بدلة الفضاء المصرية التي عكف عليها مشروع تخرج 7 طلاب بكلية الفضاء بجامعة بني سويف هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن كليتهم متخصصة في هذه الأمور التي لها علاقة بالفضاء وهذه المشاريع تشمل تكنولوجيا متقدمة للغاية، موضحا أن ما حدث هو عمل النموذج الأول لبدلة فضائية تطور للفضاء.

 مساعدة على الحركة وتحريك المفاصل والحفاظ على المستوى الحراري للجسم وعمل نموذج مضاد للصدمات

وكشف الدكتور خالد يوسف، عن أن هذا المشروع يتم التحضير له من فترة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين بالتعاون مع فرق أخرى، قائلا: "بدأ التطوير يشتغل وفي اختبارات لنموذج البدلة نفسه وهي مش مجرد بدلة ولكنها تكنولوجيا كاملة فيها مساعدة على الحركة وتحريك المفاصل والحفاظ على المستوى الحراري للجسم بالإضافة ونقدر نعمل منها نموذج مضاد للصدامات".

كلية علوم الملاحة تكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف بدلة فضائية تحريك المفاصل كلية الفضاء الشرق الاوسط مشروع بدلة الفضاء

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