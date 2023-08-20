عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

  رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023_2024

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث يبدأ الكشف 3 سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجها بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم.

فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني للكشف الطبي لجميع الكليات، ابتداء من يوم 3 إلى 7سبتمبر المقبل لكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لكليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية.

وفي الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر لكليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 41 زيارة للتفتيش المالي والإداري

 

والفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.

 

 

2023 2024 التكنولوجيا والتعليم الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الثانوية العامة 202 الثانوية العامة الثانوية العامة 2 الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

ترشيحاتنا

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ