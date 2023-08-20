  رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023_2024

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث يبدأ الكشف 3 سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجها بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم.

فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني للكشف الطبي لجميع الكليات، ابتداء من يوم 3 إلى 7سبتمبر المقبل لكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لكليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية.

وفي الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر لكليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

والفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.