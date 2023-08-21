صدمة عصبية.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر| تفاصيل

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا إن متلازمة القلب المفتوح طبيا هي مجموعة من الأعضاء تشترك مع بعضها لتظهر مرض معين، موضحا أن الحزن الشديد على فقدان عزيز بطريقة فجائية أو خبر صادم وخاصة في سن الثلاثينات فيصاحب هذه الصدمة أوجاع شديدة جدا في القلب ويتم تشخصيه ب " الزبحة الصدرية".



وأضاف شعبان خلال مداخله هاتفية مرئية مع الإعلامي جابر القرموطي من خلال برنامج من مصر المذاع على فصائية سي بي سي، أن رسم القلب يبين أعراض جلطة في الشريان التاجي، وعندما يتم الدخول لحرجة القسطرة وتظهر الشرايين مفتوحة فيتم عمل موجات صوتية ويتم حقن البطين الأيسر.

القلب يتكون من 9 مليارات خلية وصمامات وعضلة وألياف وخلايا

وأوضح استشاري عميد معهد القلب سابقا كيف يتكون لدى الإنسان متلازمة القلب المكسور فالقلب يتكون من ٩ مليار خلية تكون القلب من صمامات وشرايين وعضلة والياف عضلية وغشاء وخلايا كهربية والياف كهربائية، موضحا:" أنه عندما يصاب الإنسان بخبر صادم أو بصدمة عصبية أو نفسية يتم تدفق كميات كبيرة من الأدرينالين مما يساعد على تقلص مؤقت للشريان التاجي أو شلل مؤقت بعضلة القلب اوما يسمي ب" الاعتدال المؤقت".