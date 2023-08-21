عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة عصبية.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر| تفاصيل

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان أستشاري عميد معهد القلب سابقا

قال الدكتور جمال شعبان  عميد معهد القلب سابقا إن متلازمة القلب المفتوح طبيا هي مجموعة من الأعضاء تشترك مع بعضها لتظهر مرض معين، موضحا أن الحزن الشديد على فقدان عزيز بطريقة فجائية أو خبر صادم وخاصة في سن الثلاثينات فيصاحب هذه الصدمة أوجاع شديدة جدا في القلب ويتم تشخصيه ب " الزبحة الصدرية".


وأضاف شعبان خلال مداخله هاتفية مرئية مع الإعلامي جابر القرموطي من خلال برنامج من مصر المذاع على فصائية سي بي سي، أن رسم القلب يبين أعراض جلطة  في الشريان التاجي، وعندما يتم الدخول لحرجة القسطرة وتظهر الشرايين مفتوحة فيتم عمل موجات صوتية ويتم حقن البطين الأيسر.

 القلب يتكون من 9 مليارات خلية وصمامات وعضلة وألياف وخلايا

وأوضح  استشاري عميد معهد القلب سابقا  كيف يتكون لدى الإنسان متلازمة القلب المكسور فالقلب يتكون من ٩ مليار خلية تكون القلب من صمامات وشرايين وعضلة والياف عضلية وغشاء وخلايا كهربية والياف كهربائية، موضحا:" أنه عندما يصاب الإنسان بخبر صادم أو بصدمة عصبية أو نفسية يتم تدفق كميات كبيرة من الأدرينالين مما يساعد على تقلص مؤقت للشريان التاجي أو شلل مؤقت بعضلة القلب اوما يسمي ب" الاعتدال المؤقت".

متلازمة القلب المكسور جمال شعبان الحزن الشديد فقدان عزيز الزبحة سن الثلاثينات صدمة عصبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

ترشيحاتنا

متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ