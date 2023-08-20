فقدان عزيز.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.. فيديو

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن متلازمة القلب المكسور، قائلا: "تعلق القلب وتأثره بالمشاعر السلبية والحزن حقيقة علمية".

وأضاف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "التعريف الطبي لمصطلح متلازمة، هو مجموعة من الأعراض تشترك مع بعضها لتظهر مرضا معينا".

وأشار: "مثل غضب شديد، أو خبر صادم، أو فقدان عزيز بطريقة فجائية، وبخاصة لدى السيدات في مقتبل أعمارهن، أي في الثلاثينيات، حيث ينتج عن هذا الأمر أوجاعا شديدة جدا في الصدر أو القلب".

وتابع: "يتم التشخيص في البداية ذبحة صدرية، لكن رسم القلب قد يبين أعراض جلطة في الشريان التاجي، وعند القسطرة نجد أن الشرايين مفتوحة، ويتم عمل موجات صوتية وحقن عضلة البطين الأيسر نجد اعتلالا في عضلة البطين الأيسر نتيجة الضغط النفسي والعصبي وهو ما يسمى بمتلازمة القلب المنكسر".