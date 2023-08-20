عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقدان عزيز.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.. فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن متلازمة القلب المكسور، قائلا: "تعلق القلب وتأثره بالمشاعر السلبية والحزن حقيقة علمية".

txt

كانت ميتة.. والدة بائعة المترو: الدكتور جمال شعبان السبب في عودة ابنتي للحياة..فيديو

txt

جمال شعبان: الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة نقص الأكسجين كانت كبيرة.. فيديو

وأضاف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "التعريف الطبي لمصطلح متلازمة، هو مجموعة من الأعراض تشترك مع بعضها لتظهر مرضا معينا".

 

وأشار: "مثل غضب شديد، أو خبر صادم، أو فقدان عزيز بطريقة فجائية، وبخاصة لدى السيدات في مقتبل أعمارهن، أي في الثلاثينيات، حيث ينتج عن هذا الأمر أوجاعا شديدة جدا في الصدر أو القلب".

 

وتابع: "يتم التشخيص في البداية ذبحة صدرية، لكن رسم القلب قد يبين أعراض جلطة في الشريان التاجي، وعند القسطرة نجد أن الشرايين مفتوحة، ويتم عمل موجات صوتية وحقن عضلة البطين الأيسر نجد اعتلالا في عضلة البطين الأيسر نتيجة الضغط النفسي والعصبي وهو ما يسمى بمتلازمة القلب المنكسر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

ترشيحاتنا

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«تناول جرعة زائدة».. زاخاروفا تسخر من اقتراح زيلينسكي «تبادل بيلجورود بعضوية الناتو»

استمرار تنفيذ برنامج «الوقاية من المخدرات» في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

فيديو

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ