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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شعبان: الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة نقص الأكسجين كانت كبيرة.. فيديو

جمال شعبان والطفلة
جمال شعبان والطفلة حبيبة

أعلن الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، عن شفاء الطفلة حبيبة بائعة المترو، ونجاح عملية القلب المفتوح لها.

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وقال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أشكر كل من شارك في العمل الإنساني"، لافتا: "الطفلة تعافت وخرجت وتحسنت كثيرا".

 

وأضاف: "سنحاول في مساعدتها تعليميا خلال الفترة القادمة"، موضحا: "الطفلة قابلة للتعلم وقالت لي أنا عايزه اتعلم، وقولت لها متنزليش الشارع ولا المترو"، معقبا : "أتمنى إحدى الجمعيات الأهلية تتبنى تعلميها سواء صنعة أو غيره".

 

وأكد: "بعد تعافي الطفلة سندفع بها للدخول في إحدى المدارس"، مشيرا: "الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة نقص الأكسجين كانت كبيرة".


 

جمال شعبان الطفلة حبيب بائعة المترو

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