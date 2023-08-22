إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي بمحيط العاصمة دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكري سوري خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الإثنين.



وقال المصدر العسكري وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية إن العدوان الذي نفذه العدو الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



أضاف المصدر: "في حوالي الساعة 05 :23 من مساء يوم 21 أغسطس/ آب 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وفي وقت سابق، مساء أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بمحيط العاصمة دمشق، حسب وكالة سبوتنيك



وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.



وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.



وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.