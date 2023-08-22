أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن الزيف والأكاذيب قد اجتاحت الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام.

وأوضح كريمة أن مفهوم الزور يشمل الأكاذيب المنتشرة عبر اللسان والكتابة، بما في ذلك التلفيق والتزوير من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج الفيديوهات المفبركة، وحتى استخدام التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار كاذبة واتهامات زائفة تستهدف الرموز البارزة.

وفي حديثه خلال برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، شدد أحمد كريمة على أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث إن الأفراد الذين يلجأون إلى نشر أخبار زائفة وكاذبة وتلفيقات هم عادة منافقون.

وفي نهاية حديثه، أكد أحمد كريمة أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون مجتمعي وتوعية شاملة، وأن الأفراد الذين يروجون للزيف وينشرون الأكاذيب يجب محاسبتهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول به، ويجب إسقاط الجنسية عنهم.