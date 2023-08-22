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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من نقيب الفنانين اللبنانيين بعد حفل عمرو دياب

صدى البلد

تحدث فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية في لبنان، عن تفاصيل حفل الفنان عمرو دياب في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد غياب 12 عامًا عن إحياء الحفلات في بلاده.

وقال نقيب المهن الموسيقية اللبناني، في تصريحات تلفزيونية: اللي بيربطنا مع الزملاء في مصر من الفنانين علاقة ود ومحبة وإحنا بلد واحد إحنا ومصر، وحفلة عمرو دياب أعطت الصورة الحقيقية عن لبنان، لبنان يعني الفن والحضارة والثقافة، والوضع مش زي ما بيظهر في الإعلام.

وتابع تصريحاته قائلا: الوضع في لبنان ممتاز وأكبر دليل إن حفلة عمرو دياب، بينت كان في قد إيه حشد والمنظمين قالوا إن أكتر من 17 ألفا كانوا حاضرين واشتروا التذاكر، وقبلها كمان كان في حفلة الفنان تامر حسني، كان حاضر فيها 10 آلاف من الجمهور ونجحت.

وأضاف: لا شك أن حفل عمرو دياب كانت ناجحة، والجمهور كان متحمس علشان يشوف عمرو دياب بعد انقطاع دام 12 سنة.

أما عن حقيقة وجود تعهد بعدم انتقاد الجمهور لأي شيء في حفل الهضبة، فعلق نقيب الموسيقيين اللبناني قائلًا: كان في إعلاميين بيقولوا في تعهد وإعلاميين قالوا لأ مفيش، ودي حاجة أنا مقدرش أدخل فيها، واللي أقدر أقوله إن الوضع الفني في الحفل كان ممتازا.

أول تعليق من عمرو دياب بعد غياب 12 عاما عن حفلات لبنان

سبق وأعرب الفنان عمرو دياب عن سعادته بإحيائه حفلًا غنائيا في دولة لبنان بعد غياب 12 عامًا، وذلك في تصريحات تلفزيونية، وقال: أنا اللي غلطان إني ما بجيش، وحشتوني جدا جدا من زمان.

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