7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطر عبد الواحد السيد، مدير الكرة، باللاعبين الذين لا يرغب في تواجدهم مع الفريق الموسم المقبل.

وأضاف إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه جمهور التالتة: أوسوريو، لا يرغب في تواجد محمود شبانة، حيث سيتم بيعه إلى نادي سموحة، وحمدي علاء، ستتم إعارته إلى نادي سموحة.

وأضاف فايق: سيتم إعارة محمد خضري، وأحمد محمود، في الميركاتو الصيفي الجاري، بالإضافة لإعارة الحارس الشاب محمد نديم في حالة انتهاء أزمة القيد والتعاقد مع حارس مرمى.

واختتم تصريحاته: إذا تم رفع إيقاف القيد عن الزمالك، هناك رغبة من أوسوريو، في رحيل الثنائي سامسون أكينولا وعبدالله جمعة.