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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن إسقاط درون إسرائيلية

درون
درون

صدرت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الاثنين، بيانا عسكريا بخصوص إسقاط مسيرة إسرائيلية.

وقالت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" في بيانها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 من استهداف طائرة صهيونية مسيرة (درون) بطلقات كثيفة من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها".

ويوم الجمعة، وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" في كلمة لها خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين"، تحذيرات لإسرائيل.

وأكدت الكتيبة أن معركة "بأس جنين" قد "ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".

وقالت "كتيبة جنين" في بيان إنها تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين.

وأضافت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".

وأوضحت في السياق أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته"، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو.

كما قالت الكتيبة إن معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال.

وتابعت بالقول: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

والخميس نشرت القوات الإسرائيلية لقطات تظهر تبادلا لإطلاق النار في مدينة جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل فلسطيني.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع إطلاق للنار على المنطقة الصناعية شاحاك قرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد درون إسرائيلية

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