أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

شهدت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، تراجعا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.



▪️ السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.



▪️ حديد العشري 38 ألف جنيه.



▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.



▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.



▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.



▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

كما سجلت أسعار الأسمنت، استقرارا نسبيا وجاءت أسعاره كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1860 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1760 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1850 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1910 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1800 جنيه.