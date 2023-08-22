عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، تراجعا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.


▪️  السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.


▪️ حديد  العشري 38 ألف جنيه.


▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.


▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.


▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.


▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

كما سجلت أسعار الأسمنت، استقرارا نسبيا وجاءت أسعاره كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1860 جنيها.

▪️  سعر طن أسمنت النصر يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1760 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1850 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1910 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1800 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اسعار الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

سقوط أعمدة كهرباء بسبب شدة الرياح وسط السيول شمال شرق جدة| فيديو

متحدث الصحة: «عجز الأطباء» موجود في العالم كله وليس مصر فقط

ميدفيديف ينصح أوروبا بعدم الانجراف في دعمها لأوكرانيا

محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

أحمد كشري: الأهلي غير محظوظ في التعاقد مع المحترفين اللاتينيين

حجة وعمرة تامة وأنت في بيتك.. أدركها بـ 10 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ