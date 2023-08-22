"فيه شفاء للناس".. طرق غير متوقعة للتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش

يتعرض الكثيرون عند شراء عسل النحل إلى عمليات غش،ونصح خبراء سلامة التغذية،ان هناك خطوات يجب عليك اتباعها،لمعرفة الفرق بسهولة بين العسل الاصلي من المغشوش في المنزل.



لمعرفة الفرق بين العسل الطبيعي من المغشوش ما يلي:

- إذا كان هناك رغوة أعلى وعاء العسل الأبيض فإنه مغشوش.ويجب أن تكون رائحة العسل جيدة، فإذا كانت شبيهة برائحة التمر الفاسد فإن هذا العسل مغشوش.

- تأثيره داخل الفم، يزول طعم العسل الأصلي بعد دقائق من تناوله بينما يدوم طعم العسل المغشوش في الفم لفترة أطول نتيجة لاحتوائه على السكر .

- يحذر خبراء التغذية وضع أي ملعقة معدن في عسل النحل فإنه يفقد القيمة الغذائية له، فهناك ملاعق خشبية وأيضاً بلاستيك خاصة به.

في حالة تذوقك لعسل النحل وكان طعمه حامضاً فإنه مغشوش.

- العسل المغشوش، بالسكر ،يستطيع الفرد معرفة إذا كان العسل مغشوشاً بالسكر أم لا، وذلك عن طريق وضع ملعقة منه في الماء، فإذا ذاب العسل، فإنه يعد مغشوشاً، أما إذا استمر قوام العسل متماسكاً وهبط إلى الجزء الأسفل من كوب الماء فإن هذا العسل أصلي.



- إحضار كمية من العسل ووضعها في كوب مليء بالماء، فإن ذاب هذا العسل بشكل مباشر في الماء فهذا يعني أن العسل غير أصلي ومغشوش، أما إذا قام العسل بالترسب في قاع الكوب واستقر فهذا يعطي انطباع انه عسل طبيعي.

- قم بوضع طبق من عسل النحل في جهاز تسخين الطعام المنزلي «الميكروويف» لبضع ثوان، فإذا تحول العسل إلى كراميل فإن هذا العسل طبيعي وأصلي، أما إذا تحول إلى رغوة فإنه مغشوش.



- يصبح العسل الخام شبه صلب في غضون أسابيع قليلة من تعبئته في درجة حرارة الغرفة، وعلى عكس منتجات العسل المصنعة، فإنه يظهر عادة كسائل صافٍ، يحتوي العسل الخام على بذور صغيرة، وهي عبارة عن حبوب لقاح نحل وتحتوي على إنزيمات ومضادات الأكسدة. علب من العسل الطبيعي مكتوب عليها "خام" أو "غير مبستر"، كما تقرأ المكونات الموجودة على الصندوق ،عليك التأكد من إنتاج العسل.



- ادهن قطعة الخبز بالقليل من العسل وإذا لاحظت أن الخبز يصبح مقرمشاً ويابساً أكثر بعد دهنه بالعسل وتركه دقيقتين أو ثلاثة، معنى ذلك أن العسل أصلي، أما إذا صار الخبز طرياً أكثر بعد دهنه بالعسل، معنى ذلك أن العسل مغشوش.



- اختبار التجميد ضعي برطمان العسل في الفريزر في الثلاجة، فإذا بقي كما هو دون تجمد، فهذا يعني أنه طبيعي، أمّا إذا تجمد بشكل بلورات السكر الخشن فهذا يعني أنّه محلول بماء وسكر.