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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بهدوء وانتظام.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في اللغة الأجنبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني، في مادتي اللغة الأجنبية ومادة الصرف، للقسم العلمي.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي، امتحانات الدور الثاني، في مادتي النحو والبلاغة.

وانتهت منذ قليل، لجان الفترة الصباحية من امتحانات اليوم، والتي تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ومادة النحو.

وتبدأ بعد قليل وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، لجان الفترة المسائية، وفيها يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف، ومادة البلاغة.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني في هدوء واستقرار، وحدوث أي حالات تعكر صفوف الامتحانات.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت  19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

المعاهد الأزهرية الثانوية الازهرية امتحانات الدور الثاني الأدبي العلمي

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