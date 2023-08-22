وزير الشباب والرياضة يشيد بالمشروعات الجديدة بنادى الشمس ويتفقد اختبارات كابيتانو مصر

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المشروعات الجديدة بمبنى الطاقة الشمسية بنادى الشمس صباح اليوم بحضور د. أسامة أبوزيد رئيس النادى ود. سيد حزين وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمحاسب تامر على مستشار مجلس الشمس والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي للنادى.

وتجول وزير الشباب والرياضة فى صالتى الجيم والسلاح بمبنى الطاقة الشمسية مشيدا بالتطور الكبير الذي يشهده النادي في عهد د. أسامة أبوزيد ومجلس إدارته حيث يشاهد كل ما هو جديد أثناء زيارته للقلعة البرتقالية.

كما أثنى الوزير على دور د. أسامة أبوزيد فى استضافة ستاد الشمس اختبارات المشروع القومى كبايتانو مصر والتنظيم الرائع الذي يقدمه النادي بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة ود. محمود سعد المدير الفنى لكابيتانو مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تفقد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اختبارات المشروع القومى كبايتانو مصر مشيدا بالمواهب الكروية التى يكتشفها المشروع القومى كبايتانو مصر وستكون جاهزة لخدمة المنتخبات الوطنية فى المستقبل.

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